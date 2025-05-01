Власти Украины запретили пасти скот на границе с ЕС

На Украине запретили выпас скота у границы с ЕС из-за вспышек ящура

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей объявила о временном запрете на выпас скота вблизи западной границы страны.

Причиной введения таких мер стали зафиксированные случаи ящура на территории Словакии и Венгрии. По данным ведомства, ограничения касаются 10-километровой зоны, прилегающей к рубежам с государствами Европейского Союза.

Ящур — заразное вирусное заболевание, которое может привести к массовому уничтожению животных, серьезным экономическим потерям и созданию угрозы для международной торговли продукцией животного происхождения.

Сколько времени продлятся ограничения, в сообщении не уточняется.

В середине апреля вирус ящура подтвердили на пятой ферме в Венгрии. Министр сельского хозяйства Иштван Надь добавил, что ферма, где содержится более 600 голов крупного рогатого скота, была немедленно закрыта. Началась подготовка к уничтожению животных.

Министерство сельского хозяйства Венгрии 7 марта уведомило Европейскую комиссию о регистрации вспышки ящура в округе Дьер-Мошон-Шопрон в Кисбайце, который находится неподалеку от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве. Россельхознадзор напомнил, что ящур может передаваться человеку от больных животных.

8 марта Великобритания ввела запрет на импорт крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и ряда других животных из Венгрии и Словакии для предотвращения распространения ящура.

Ранее минздрав Мексики сообщил о первом случае заражения человека от мясной мухи.