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Минздрав Мексики сообщил о первом случае заражения человека от мясной мухи

В Мексике зафиксировали первый случай заражения человека от мясной мухи
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nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

В Мексике выявили первый в мире случай заражения человека миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax. Об этом сообщила дирекция эпидемиологии ведомства в соцсети Х.

Уточняется, что заболела 77-летняя женщина, проживающая в муниципалитете Акакойагуа штат Чиапас.

«На данный момент пациентка находится в стабильном состоянии, получает антибиотикотерапию и продолжает лечение в городской больнице высокой специализации в Тапачуле», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что речь идет о единичном случае и других заболевших не зарегистрировано. Миаз, вызываемый Cochliomyia hominivorax — паразитарное заболевание, поражающее обычно крупный рогатый скот, однако в редких случаях способно передаваться человеку.

Министерства сельского хозяйства и здравоохранения, как уточняется, проводят специально обучение персонала по контролю и предотвращению миаза.

15 апреля этого года доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что заражение геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) («мышиной лихорадкой») может спровоцировать острую почечную недостаточность, инфекционно-токсический шок и кому. По его словам, болезнь обычно передается от грызунов, поэтому в зоне риска находятся те, кто взаимодействует с ними. Заражение может произойти как через воздух, так и при употреблении воды и продуктов питания, с которыми они контактировали.

Ранее в Роспотребнадзоре исключили распространение вируса Эбола в РФ.

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