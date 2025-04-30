Названы пять причин ДТП на майских праздниках

В преддверии майских праздников Госавтоинспекция напомнила о необходимости соблюдении правил дорожного движения, сообщает РИА Новости.

«Период майских праздников ежегодно сопровождается увеличением потока автомобилей на трассах и, к сожалению, ростом количества ДТП. Основными причинами автоаварий становятся усталость водителей из-за неверного расчета своих сил в пути, превышение скорости, выезд на встречную полосу движения и несоблюдение дистанции. Особую опасность представляют поездки в ночное время, когда концентрация внимания водителя заметно снижается», – заявил начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.

До этого сообщалось, что согласно результатам исследования сервиса 2ГИС, чаще всего водители в 2024 году превышали скорость под камерами ГИБДД в городах-миллионниках Москве, Волгограде и Екатеринбурге.

«Москва стала лидером по наибольшей доле поездок с нарушениями. Рекордсменом стал участок МКАДа на пересечении с Носовихинским шоссе. За год здесь зафиксировано 6 тыс. превышений скорости, если перевести в штрафы, их сумма составила бы около 3 млн рублей», — говорится в исследовании сервиса.

Волгоград входит в тройку городов с наибольшей долей поездок с превышением скорости. Чаще всего скоростной режим нарушали на улице Автомагистральной (под камерой в районе СНТ Тюльпан-1).

Следом идет Екатеринбург, где наибольшее количество превышений скорости в 2024 году зафиксировано на Челябинском тракте у СТ Ручеек.

Далее следует Краснодар. Чаще всего водители здесь нарушают скоростной режим на Ростовском шоссе, в районе Красной площади (8% случаев).

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