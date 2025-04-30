Умерла 100-летняя экс-теща Стивена Спилберга

Актриса и бывшая теща Спилберга Присцилла Пойнтер умерла в возрасте 100 лет

Американская актриса Присцилла Пойнтер умерла в возрасте 100 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Смерть наступила 28 апреля. О кончине матери сообщила ее дочь, актриса Эми Ирвинг — бывшая супруга режиссера Стивена Спилберга. Свои последние дни она провела в доме престарелых.

«Наша мама мирно скончалась во сне в понедельник, надеясь встретить своих двоих любящих мужей и многочисленных собак. Нам ее очень не хватает», — поделилась Ирвинг.

У Пойнтер осталось трое детей от первого брака — с режиссером и художественным руководителем «Линкольн-центра» Джулсом Ирвингом — 75-летний Дэвид, 74-летняя Кэти и 71-летняя Эми, кроме того, у нее есть восемь внуков и правнуки.

Пойнтер сыграла одну из ключевых ролей в сериале «Даллас», появлялась в сериалах «Флэш», «Закон Лос-Анджелеса», сыграла в фильмах «Дорогая мамочка», «Кошмар на улице Вязов», триллере Дэвида Линча «Синий бархат».

Дочь актрисы Эми Ирвинг была замужем за режиссером Стивеном Спилбергом с 1985 по 1989 год.

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