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94-летняя пенсионерка назвала зумбу секретом своего долголетия

Goodnewsnetwork: 94-летняя женщина в Англии три дня в неделю занимается зумбой
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Женщина из Англии, которой исполнилось 94 года, ходит на зумбу три раза в неделю и считает активный образ жизни секретом своего долголетия, пишет Good News Network.

Мэри Марсон из Лондона в 94 года трижды в неделю посещает занятия зумбой, демонстрируя удивительную энергию и гибкость.

«Я могу выполнять все движения в программе, даже наклоняться и касаться пола!», — с гордостью заявляет она.

Родившаяся на Ямайке и переехавшая в Англию в 27 лет, Мэри связывает свое отличное здоровье с органическим питанием и активным образом жизни. Единственное, что иногда ее беспокоит — это редкие простуды.

«Мне повезло с генами — мои родители тоже были долгожителями», — добавляет пенсионерка.

Став местной знаменитостью, Мэри вдохновляет людей всех возрастов. Преподаватели по зумбе относится к ней как к члену семьи, ежегодно устраивая пышное празднование ее дня рождения с тортом и воздушными шарами.

«Музыка на занятиях заряжает меня энергией. Я всегда была позитивным человеком, и это помогает мне не чувствовать себя старой», — делится Мэри.

Четверо детей женщины, а также четверо внуков и пятеро правнуков не скрывают гордости за свою родственницу, доказавшую, что возраст — не помеха активной жизни.

Ранее 100-летняя итальянская бариста рассказала, что была в отпуске 67 лет назад.

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