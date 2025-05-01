Испания предложила Израилю самолеты для тушения пожаров

Правительство Испании предложило два самолета властям Израиля для борьбы с лесными пожарами, охватившими страну. Об этом сообщается на странице X испанского кабмина.

«Испания предлагает два самолета большой вместимости для оказания помощи в тушении недавних лесных пожаров в Иерусалиме», — говорится в публикации.

В правительстве подчеркнули, что таким образом отвечают на запрос о шести самолетах, который был подан через Европейский механизм гражданской защиты.

До этого сообщалось, что Израиль обратился к европейским странам с просьбой о помощи в тушении сильных лесных пожаров, которые охватили центральные районы страны.

В канцелярии премьер-министра Израиля подчеркнули, что все задействованные государственные структуры принимают меры, чтобы помощь из-за рубежа прибыла как можно скорее. Ожидается, что первые пожарные самолеты начнут работать в Израиле с 1 мая.

Лесные пожары вспыхнули в Израиле из-за экстремальной жары и сильного ветра. В районе Иерусалима была объявлена эвакуация. Власти перекрыли движение по шоссе из Иерусалима в Тель-Авив.

Ранее была названа неожиданная опасность лесных пожаров для мозга.