Названа неожиданная опасность лесных пожаров для мозга

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что пережитая климатическая катастрофа — например, разрушительный лесной пожар — может оказывать долговременное воздействие на когнитивные функции человека. Работа основана на изучении последствий одного из самых разрушительных пожаров в истории США — Camp Fire 2018 года в Северной Калифорнии и опубликована в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 75 человек, разделенные на три группы: те, кто непосредственно пережил пожар, косвенно пострадавшие (наблюдали пожар, но не были в зоне бедствия) и контрольная группа (не подвергавшиеся воздействию пожара).

Все участники выполняли задачи на принятие решений с денежными вознаграждениями, при этом ученые регистрировали активность мозга с помощью электроэнцефалограммы. Особое внимание уделялось так называемому поведению Win-Stay — склонности продолжать выбор опции, приносящей наибольшую долгосрочную выгоду.

Результаты показали: люди, пережившие пожар, значительно реже придерживались стратегий, ведущих к выгоде в долгосрочной перспективе. При этом их мозговая активность была повышена в области теменной доли и задней части поясной извилины — зоне мозга, связанной с самоанализом и навязчивыми мыслями.

«Мозг пытался сосредоточиться на принятии правильных решений, но это не удавалось», — объяснил ведущий автор работы, аспирант факультета биоинженерии Джейсон Нан. — «Повышенная активность мозга при этом указывает на перегрузку, мешающую эффективной работе».

Ученые подчеркнули важность дальнейших исследований когнитивных изменений до и после климатических катастроф, а также необходимость создания доступных психотерапевтических методик.

Ранее ученые зафиксировали изменения количества солнечного излучения на поверхности Земли.