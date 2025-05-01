Лесные пожары вынудили Израиль обратиться за международной помощью

Израиль обратился к европейским странам с просьбой о помощи в тушении сильных лесных пожаров, которые охватили центральные районы страны. Об этом со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства сообщает ТАСС.

В заявлении канцелярии говорится, что в связи со сложной оперативной обстановкой премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил Совету национальной безопасности Израиля координировать международные усилия по привлечению специальных самолетов для тушения огня. Министерство иностранных дел страны обратилось за помощью к ряду стран Европы, включая Грецию, Кипр, Хорватию, Италию и Болгарию.

В канцелярии подчеркнули, что все задействованные государственные структуры принимают меры, чтобы помощь из-за рубежа прибыла как можно скорее. Ожидается, что первые пожарные самолеты начнут работать в Израиле с 1 мая.

Лесные пожары вспыхнули в Израиле из-за экстремальной жары и сильного ветра. В районе Иерусалима была объявлена эвакуация. Власти перекрыли движение по шоссе из Иерусалима в Тель-Авив.

23 апреля сообщалось, что спасатели тушат пожары в четырех населенных пунктах в Киржачском районе Владимирской области.

Ранее была названа неожиданная опасность лесных пожаров для мозга.