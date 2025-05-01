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Обвиняемого во взятке замгубернатора Тюменской области уволили с должности

Замгубернатора Тюменской области Вахрина освободили от должности
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Правительство Тюменской области

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин был освобожден от замещаемой должности. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

«Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности, трудовой договор прекращен по инициативе работника», — говорится в сообщении.

Вахрин был задержан в июне 2024 года по подозрению в получении взятки на сумму 13 млн рублей. По версии следствия, в декабре 2022 года он получил от руководителя компании «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка скидку на покупку двух квартир в элитном жилом комплексе в Тюмени. В обмен чиновник якобы обещал содействие в решении вопросов, связанных с бизнесом застройщика. Обвинения в коррупции Вахрин и Гоцык отрицают.

16 апреля Вахрин заключил контракт на службу в Вооруженных силах России, после чего был освобожден из-под стражи. Согласно апелляционному постановлению, расследование уголовного дела в отношении чиновника временно приостановлено.

Ранее Моор назначил нового замгубернатора Тюменской области.

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