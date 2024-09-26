Моор назначил нового замгубернатора Тюменской области

Павел Перевалов назначен новым заместителем губернатора Тюменской области вместо арестованного заместителя главы региона Вячеслава Вахрина. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Павел Перевалов назначен заместителем Губернатора Тюменской области. Распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении.

До этого Перевалов занимал пост начальника Главного управления строительства Тюменской области.

Тюменский губернатор Александр Моор объяснял, что его арестованный заместитель Вячеслав Вахрин сохранил свою должность на время правительственной внутренней проверки.

Моор уточнил, что в настоящее время Вахрин не исполняет свои должностные обязанности и не получает зарплату. Его работа и зарплата перераспределены между другими заместителями губернатора.

По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при покупке недвижимости в Тюмени.

Ранее сообщалось, что Вахрин пытался скрыться от следствия.