Россиян предупредили о начале главного пика активности клещей

В мае начнется главный пик активности клещей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета.

«Активность клещей продолжается с середины апреля до середины июня. В мае самый пик. Второй пик активности осенью, в сентябре, но осенний гораздо меньше», — сказал заведующий кафедрой доклинических дисциплин Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета профессор Сергей Егоров.

Специалист отметил, что в лесной зоне клещи чаще всего нападают на людей и животных. Однако, по его словам, не все виды паразита переносят энцефалит. В связи с этим бояться каждого клеща не стоит, но необходимо соблюдать меры предосторожности, подчеркнул Егоров.

29 апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что свыше 29,8 тысячи россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей с начала сезона их активности. Больше всего обращений поступило в медучреждения Свердловской, Кемеровской, Челябинской, а также Тюменской, Новосибирской и Московской областей.

Ранее россиянам напомнили о правилах самостоятельного удаления клеща.