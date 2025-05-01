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Россиян предупредили о начале главного пика активности клещей

Эксперт Егоров: главный пик активности клещей начнется в мае
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Freepik.com

В мае начнется главный пик активности клещей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета.

«Активность клещей продолжается с середины апреля до середины июня. В мае самый пик. Второй пик активности осенью, в сентябре, но осенний гораздо меньше», — сказал заведующий кафедрой доклинических дисциплин Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета профессор Сергей Егоров.

Специалист отметил, что в лесной зоне клещи чаще всего нападают на людей и животных. Однако, по его словам, не все виды паразита переносят энцефалит. В связи с этим бояться каждого клеща не стоит, но необходимо соблюдать меры предосторожности, подчеркнул Егоров.

29 апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что свыше 29,8 тысячи россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей с начала сезона их активности. Больше всего обращений поступило в медучреждения Свердловской, Кемеровской, Челябинской, а также Тюменской, Новосибирской и Московской областей.

Ранее россиянам напомнили о правилах самостоятельного удаления клеща.

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