Россиянам напомнили о правилах самостоятельного удаления клеща

Врач Чистик: не используйте при удалении клеща масло, керосин и другие жидкости

Весна в 2025 году началась рано, и это спровоцировало скорый старт сезона клещей. Ольга Чистик, терапевт Скандинавского Центра Здоровья рассказала «Газете.Ru», как себя вести при укусе клеща, чем это опасно и как защититься от угроз, а эксперты сервиса СБЕР ЕАПТЕКА проанализировали рост спроса на товары-репелленты для защиты от клеща.

Первая реакция на увиденного клеща — это попытаться самостоятельно снять его. Однако лучше так не делать, объяснила врач.

«Есть риск воспаления. В ранке может остаться хоботок, который провоцирует нагноение и даже абсцесс. Также при использовании токсичных веществ (керосин, спирт и другое) клещ может отрыгнуть секрет в ранку, что вызовет аналогичную реакцию. Кроме того, надавливание на тело насекомого может вызвать выброс содержимого его кишечника прямо в ранку. Это приведет к попаданию вирусов и бактерий прямо в кровь. Еще одна причина — отсутствие медицинского контроля. После снятия клеща надо обязательно отдать на анализ, саму ранку тщательно осмотреть. Это поможет избежать серьезных проблем (чего нет при самостоятельном снятии насекомого)», — сказала эксперт.

Если же у вас нет никакой возможности оперативно обратиться к врачу за помощью, можно провести процедуру самостоятельно (но это сопряжено с рисками).

«Захватите клеща как можно ближе к коже с помощью стерильного пинцета. Извлекайте клеща медленно, без резких движений, выкручивая его из кожи. Ни в коем случае не давите насекомое и не используйте масло, керосин и другие жидкости. Обработайте место укуса антисептиком. Храните клеща в закрытой таре. Все равно постарайтесь как можно скорее попасть к врачу на осмотр и сдать клеща на анализ», — отметила врач.

Самостоятельно удалять клеща можно в случае, если медицинскую помощь можно получить не ранее, как через три часа после укуса. Например, в походных условиях, когда нет возможности вызвать скорую или быстро дойти до врача. Но все равно важно соблюдать большую осторожность и подойти к снятию клеща с самого себя со всей ответственностью.

Одной из наиболее известных болезней, которую передают клещи, является болезнь Лайма. Это бактериальное заболевание, проявляющееся мигрирующей эритемой (красным пятном), лихорадкой, головными болями, поражением суставов, нервной системы и сердца. Требует своевременного лечения антибиотиками, иначе может привести к инвалидности.

Моноцитарный эрлихиоз — еще одна болезнь, которую переносят клещи. Симптомы: лихорадка, слабость, мышечные и суставные боли, поражение внутренних органов (редко). Помимо этого, может встречаться сыпной клещевой тиф и возвратный клещевой тиф — бактериальные инфекции с лихорадкой и сыпью, передаваемые клещами.

«Само собой, нельзя не включить в список энцефалит. Заболевание вызывает воспаление головного и спинного мозга, что может привести к параличам (вплоть до невозможности ходить, поднимать руки или держать голову), эпилепсии, нарушениям кровообращения, утрате когнитивных функций и другим неврологическим расстройствам. Летальность зависит от подтипа вируса. Европейский подтип имеет смертность около 1–2%, дальневосточный — до 20–35%. Смерть обычно наступает в течение 5–7 дней после появления неврологических симптомов. Полное выздоровление наступает лишь у 25–50% заболевших. При легких формах (лихорадочная, менингеальная) прогноз лучше, но при очаговой форме заболевание часто заканчивается инвалидностью или летальным исходом. При этом риск заражения в среднем меньше 1%», — рассказала врач.

По данным продаж СБЕР ЕАПТЕКИ, спрос на репелленты, начиная с 2023 года, растет, так, совокупный прирост спроса на данную группу товаров с начала 2023 года по март 2025 года включительно составил +101%. При этом быстрее всего в 2024 году к 2023 году продажи репеллентов росли в Москве за указанный период (+18%), а также в Уфе (+19%), Иркутске (+24%), Волгограде (+33%), Нижнем Новгороде (+36%), Барнауле и Новосибирске (+42%).

Средства от клещей и других насекомых делятся на несколько видов.

Репелленты (отпугивающие). Действуют примерно от 2 до 8 часов после нанесения. Требуют повторного применения. Могут наноситься на кожу и одежду.

Инсектоакарициды (убивающие). Сохраняются на поверхности до 15 дней после применения. Наносятся только на одежду, попадания на кожу надо избегать.

Для обработки одежды. То же, что и с инсектоакарицидами. Созданы для отпугивания и убийства клещей.

Для обработки территории. Работают как средство для уничтожения клещей. Действуют от 30 до 45 дней. Использование требует дополнительного оборудования.

«Лучшего всего сочетать репелленты и средства для обработки одежды и экипировки. Это будет более эффективной защитой от клещей», — советуют эксперты.

Для детей действенны и безопасны специальные репелленты и инсектицидные аэрозоли, адаптированные по составу и концентрации активных веществ.

ДЭТА (диэтилтолуамид) — один из самых эффективных репеллентов, в детских средствах концентрация обычно не превышает 10–30%. Обеспечивает защиту 2–5 часов. Рекомендуется с 2 лет и старше.

Альфациперметрин и циперметрин — пиретроиды, парализующие клещей при контакте, используются для обработки одежды и обуви, не наносятся на кожу. Безопасны для детей с 1–2 лет.

Пикаридин (KBR 3023) — эффективен и безопасен, действует 3–8 часов, разрешен с раннего возраста.

IR3535 (этилбутилацетиламинопропионат) — менее эффективен, чем ДЭТА, но безопасен для детей с 1 года, действует около 2 часов.

Натуральные компоненты (масла чайного дерева, лаванды, лимонного эвкалипта) — мягкие, безопасные, но с более коротким сроком действия (до 4 часов), подходят для детей с 3–5 лет.

Аллергия на средства от клещей проявляется как реакция иммунной системы на компоненты репеллентов, инсектицидов или других препаратов, применяемых для отпугивания или уничтожения клещей. Основные симптомы аллергии на такие средства у человека включают: покраснение, зуд и жжение кожи в местах нанесения средства; крапивница, сыпь или волдыри; отек кожи, в том числе лица, губ или век; жжение или раздражение слизистых оболочек (глаза, нос, горло); в редких случаях — затрудненное дыхание, одышка, анафилактический шок (при тяжелой аллергической реакции).

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