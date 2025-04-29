Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти 30 тысяч россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей

Роспотребнадзор: свыше 29,8 тысячи россиян пострадали от укусов клещей
close
Shutterstock

Свыше 29,8 тысячи россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей с начала сезона их активности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С начала сезона в медицинские организации обратилось более 29,8 тысячи граждан в связи с укусами клещей. Наблюдается обычная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что в текущем году в России свыше 1,9 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Также в надзорном ведомстве уточнили, что больше всего обращений из-за укусов клещей поступило в медучреждения Свердловской, Кемеровской, Челябинской, а также Тюменской, Новосибирской и Московской областей.

Среди прочего в Роспотребнадзоре рассказали, что в рамках профилактики проводится акарицидная обработка территорий. В настоящее время уже обработано более 53,7 тысячи гектаров. Ситуация находится на контроле ведомства.

До этого врач-педиатр Мария Семенюк предупредила, что при укусе клеща ни в коем случае нельзя заливать его спиртом или маслом, пытаться прижечь. Врач объяснила, что из-за этого клещ, задыхаясь, рефлекторно впрыскивает в кровь содержимое слюнных желез, повышая риск заражения.

Ранее в российском регионе запустили горячую линию по укусам клещей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами