Почти 30 тысяч россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей

Свыше 29,8 тысячи россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей с начала сезона их активности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С начала сезона в медицинские организации обратилось более 29,8 тысячи граждан в связи с укусами клещей. Наблюдается обычная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что в текущем году в России свыше 1,9 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Также в надзорном ведомстве уточнили, что больше всего обращений из-за укусов клещей поступило в медучреждения Свердловской, Кемеровской, Челябинской, а также Тюменской, Новосибирской и Московской областей.

Среди прочего в Роспотребнадзоре рассказали, что в рамках профилактики проводится акарицидная обработка территорий. В настоящее время уже обработано более 53,7 тысячи гектаров. Ситуация находится на контроле ведомства.

До этого врач-педиатр Мария Семенюк предупредила, что при укусе клеща ни в коем случае нельзя заливать его спиртом или маслом, пытаться прижечь. Врач объяснила, что из-за этого клещ, задыхаясь, рефлекторно впрыскивает в кровь содержимое слюнных желез, повышая риск заражения.

Ранее в российском регионе запустили горячую линию по укусам клещей.