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Россиянам в преддверии майских праздников назвали самое полезное для шашлыка мясо

Диетолог Дианова: шашлык нужно готовить из растительного мяса и рыбы
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Россиянам, решившим готовить во время майских праздников шашлыки, лучше выбрать для этого растительное мясо, считает диетолог Нурия Дианова. Аналог обычному мясу позволяет сделать блюдо не менее вкусным, однако намного более полезным для здоровья, рассказала она «Пятому каналу».

«Все то же самое по вкусу, но практически нет вреда. Сейчас продают бургеры из растительных компонентов и люля-кебаб. Вот это у меня номер один», — отметила врач.

Также она посоветовала попробовать пожарить на костре красную рыбу, которая, в отличие от обычного мяса, не прибавляет организму тяжести и не наносит вреда. Можно выбрать курицу, индюшатину или говядину.

Стоит обратить внимание также на постное красное мясо. А вот обработанные продукты – вареные сосиски – готовить нежелательно. По мнению Диановой, такой выбор продуктов для шашлыков – это худшее из возможного. Жарить овощи на открытом огне не стоит – так в них появляются вредные для организма канцерогены, отметила диетолог.

Она напомнила, что за один раз женщинам можно съедать не более 100 граммов шашлыка, а мужчинам – не более 150 граммов. Врач порекомендовала за один прием съедать небольшие порции еды – для этого, например, можно использовать тарелку диаметром 20-22 см, отведя в ней одну часть под белки, вторую – под углеводы и третью – под овощи, причем под последнюю категорию отводится сразу половина тарелки.

Кроме того, во время приготовления и потребления шашлыка необходимо помнить о водном балансе – так, в прохладную погоду не нужно забывать о пользе травяных чаев, напитков, приготовленных на основе ромашки, чабреца, шиповника.

До этого врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев призвал россиян ни в коем случае не использовать свинину и баранину для шашлыков. В свинине и баранине часто содержатся опасные паразиты, которые можно уничтожить только в течение длительной термообработки – например, в процессе двухчасовой варки. Жарка мяса на мангале этого не позволяет, в результате чего нет никаких гарантий, что в ходе приготовления шашлыка опасные для человека цистицерки и эхинококки погибнут, объяснил он.

Ранее россиянам напомнили о правилах безопасности при приготовлении шашлыка.

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