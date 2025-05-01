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Врач назвал суточную норму шашлыка, которую можно съесть без вреда для здоровья

Врач Мартюшев-Поклад: суточная норма шашлыка должна составлять не более 500 грамм
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В сутки человеку рекомендуется потреблять не более 300-500 граммов шашлыка при отсутствии проблем с пищеварением. Об этом ТАСС рассказал ведущий эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад.

«В начале XX века, к слову, норма потребления мяса в армии составляла 1 фунт в сутки, это около 400 граммов [мякоти говядины]. Если же <…> [с пищеварением] есть проблемы, то лучше ограничиться более скромной порцией — 100-150 граммов, а остальное перенести на следующий прием пищи (через 4-5 часов), ограничившись в сутки всего 200-300 граммами», — сказал специалист.

Мартюшев-Поклад добавил, что безопасный для здоровья объем жареного мяса зависит от состояния желудка и поджелудочной железы. Также суточную норму мяса определяет рацион человека. Так, если в организме вырабатывается достаточное количество желудочного сока и нет проблем с оттоком желчи, то в сутки можно съесть 200-300 граммов шашлыка, пояснил врач.

Эксперт отметил, что жареное мясо не рекомендуется потреблять после 18:00–19:00. Это связано с тем, что продукт представляет собой сложное для переваривания блюдо, уточнил Мартюшев-Поклад.

Накануне диетолог Нурия Дианова рассказала, что россиянам, решившим готовить во время майских праздников шашлыки, лучше выбрать для этого растительное мясо. По ее словам, аналог обычному мясу позволяет сделать блюдо не менее вкусным, однако намного более полезным для здоровья.

Ранее россиянам напомнили о правилах безопасности при приготовлении шашлыка.

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