Москвичам перед майскими напомнили о штрафах до 50 тысяч за запуск дронов

МВД Московской области: за запуск беспилотников грозит штраф до 50 тысяч рублей

Запуск дронов в Москве грозит штрафом до 50 тысяч рублей. Об этом в МВД столичного региона сообщили агентству «Москва».

Правоохранители отметили, что работу по пресечению незаконных полетов всех беспилотников усилили в преддверии майских праздников.

«‎В соответствии с законодательством сотрудники полиции вправе пресекать путем уничтожения полет любых беспилотных воздушных аппаратов в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан», — сказали в ведомстве.

Также в российской столице не рекомендуется использовать пиротехнику. В МВД советуют воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек.

До этого ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов заявил, что информация о якобы «шашлычных дронах», которые будут следить за жарящими шашлыки в неположенных местах, не соответствует действительности. По его словам, одной из задач беспилотников является раннее обнаружение очагов возгорания, например, в лесах, а вовсе не наблюдение за любителями шашлыка. Эксперт отметил, что функция фиксации нарушения гражданами правил противопожарного режима с БПЛА выглядит неоднозначно с точки зрения закона.

Ранее москвичка получила крупный штраф за езду на электросамокате с сыном.