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Россиянам объяснили, как не получить штраф во время приготовления шашлыка

Юрист Билялова: шашлык нельзя готовить на трассе или торфяных почвах
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россиянам следует разводить огонь для приготовления шашлыка только в специально отведенных для этого местах, чтобы избежать штрафа. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, самостоятельно определить, где это не запрещено, достаточно сложно, потому что в законе много нюансов. Так, например, нельзя остановить машину на трассе и ставить мангал там. Кроме того, костер не стоит разводить на торфяных почвах, на территориях, где установлен противопожарный режим, а также под кронами хвойных деревьев. Штраф может грозить и в случае, если кто-то решит развести открытый огонь, когда скорость ветра превышает пять метров в секунду.

Ограничения распространяются и на собственный участок на даче — нельзя разводить костер прямо на земле.

«Необходимо, чтобы место разведения огня было удалено не менее чем на 50 метров от ближайшего здания или хозяйственной постройки, а также не менее чем на 100 метров от хвойных деревьев или 30 метров от лиственных», — отметила Билялова.

На даче готовить шашлык разрешено в специальных жаровнях или специальных устройствах (мангале, барбекю), заключила юрист.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондар до этого рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что жарить шашлыки во дворе жилого дома нельзя, особенно если рядом есть машины, электрощитки или газовые трубы.

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