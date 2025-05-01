Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России введут уголовную ответственность за несообщение о диверсии

В России введут наказание за несообщение о диверсии
close
Global Look Press

Со 2 мая в России вводится уголовная ответственность за несообщение правоохранительным органам о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях, связанных с диверсионной деятельностью. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что к таким действиям также будут относиться содействие диверсии, прохождение обучения для осуществления диверсионной деятельности и организация диверсионного сообщества либо участие в нем.

21 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии.

Изменения внесены в статью 205.6 УК РФ. Из нее следует, что гражданин, не сообщивший о подготовке теракта, может быть оштрафован на 100 тысяч рублей либо лишен свободы на один год. Третьим вариантом наказания могут быть исправительные работы, которые также будут длиться до года.

Теперь же аналогичное наказание за несообщение о лицах, которые готовят, совершают или совершили хотя бы одну диверсию.

Ранее Дума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами