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Фигурант дела замдиректора департамента Миннауки РФ Журавлева признал вину

ТАСС: фигурант дела замдиректора департамента Миннауки оформил явку с повинной
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Нетисов Ростислав/РИА Новости

Проходящий по уголовному делу о взятке в отношении заместителя директора департамента министерства науки и высшего образования РФ Дмитрия Журавлева Александр Евдокименко оформил явку с повинной. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает РИА Новости.

В подготовленной адвокатом апелляционной жалобе отмечается, что Евдокименко полностью признал свою вину и оформил явку с повинной. Он также сотрудничает со следствием и, по словам защитника, не намерен скрываться и уничтожать доказательства.

Евдокименко обвиняется в даче взятки Журавлеву, который в настоящее время также признал свою вину. Сумма взятки не оглашается.

22 августа сообщалось, что замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее вице-мэра Краснодара отправили под домашний арест.

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