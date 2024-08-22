Замглавы департамента министерства науки арестовали по обвинению во взятке

Замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

В решении Басманного суда говорится о продлении срока содержания под стражей Журавлева до 4 ноября 2024 года.

РИА Новости отмечает, что следствие может предъявить чиновнику новые обвинения.

Также отмечается, что предполагаемым взяткодателем Журавлеву является исполнительный директор ООО «КМ-ФИНАНС» Александр Евдокименко. Сумма взятки не уточняется.

22 августа отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области инициировал четыре уголовных дела против директора школы искусств города Оби, подозреваемой в вымогательстве взяток у своих преподавателей.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко, задержанного по делу о получении взятки.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы МВД Дагестана по делу о коррупции.