Россиянам рассказали, когда снизятся цены на авиабилеты

Стоимость на авиабилеты подскочила в августе, так как именно на этот месяц приходится пик туристического сезона. Вновь снижаться цены начнут не раньше второй половины сентября, продержавшись на такой планке до кануна Нового года, рассказал Общественной Службе Новостей авиаэксперт Роман Гусаров.

Напомним, сообщалось, что с 1 августа себестоимость билетов на внутренние рейсы выросла на 30%, на международные — на 50%. Это типичная ситуация, так как цены повышаются на фоне высокого спроса, отметил специалист.

«Само собой, никаких предпосылок к тому, чтобы цены в августе снижались, нет и никогда не было. Мы это наблюдаем из года в год», — подчеркнул он.

При этом эксперт призвал не забыть, что большую часть авиабилетов на август россияне купили сильно заранее, поэтому повышение цен не сильно меняет среднюю стоимость авиаперелетов. Никаких скачков на 30-50% на самом деле не будет, убежден он.

Помимо туристического сезона, другие факторы на стоимость авиаперелетов не повлияли, считает Гусаров. С завершением бархатного сезона в сентябре цены заметно снизятся, самая низкая планка ожидается в ноябре.

«После этого цены пойдут опять вверх, потому что где-то со второй декады декабря уже начинается новогодний пик праздничных перевозок, и мы увидим новый ценовой пик на авиабилеты», — предупредил авиаэксперт.

По его мнению, логичнее обсуждать не пиковые продажи в течение года, а изменение стоимости билетов от года к году. Так, если сравнивать текущий год с прошлым, то цены выросли в среднем на 10-15%, заключил он.

В Совфеде ранее призвали ввести регулирование цен на авиабилеты.