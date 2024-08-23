Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как облегчить многочасовой перелет

Фитнес-тренер Филиппенко: прогулка по салону самолета облегчит долгий перелет

close
100%
Shutterstock/Bizi88

При длительном перелете важно не забывать про регулярные разминки. Об этом в интервью РИАМО сообщил фитнес-тренер, эксперт тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко. По его словам, даже небольшая прогулка по салону самолета может существенно улучшить самочувствие.

«Каждые 1-2 часа вставайте и выполняйте простые, но эффективные упражнения: потяните руки вверх и в стороны, сделайте 10-15 приседаний и 10 наклонов корпуса вперед из положения стоя. Эти небольшие физические нагрузки помогут значительно улучшить кровообращение и снизить риск образования тромбов», — сказал Филиппенко.

Он добавил, что необходимо употреблять достаточное количество воды, поскольку сухой воздух в салоне самолета может привести к обезвоживанию организма.

В 2024 году австралийские ученые из Сиднейского университета (USYD) разработали метод смягчения симптомов джетлага, возникающего у пассажиров при авиаперелетах на большие расстояния.

Джетлаг, или синдром смены часовых поясов представляет собой рассинхронизацию циркадных ритмов человека со временем суток в месте пребывания. При джетлаге люди часто испытывают нарушения сна, головные боли, утомление и потерю аппетита.

Команда исследователей создала схему освещения салона авиалайнера, имитирующую смену времени суток. Проект прошел 150-часовое тестирование в макете салона самолета Airbus A350.

Ранее россиянам рассказали, когда снизятся цены на авиабилеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами