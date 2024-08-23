Россиянам рассказали, как облегчить многочасовой перелет

При длительном перелете важно не забывать про регулярные разминки. Об этом в интервью РИАМО сообщил фитнес-тренер, эксперт тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко. По его словам, даже небольшая прогулка по салону самолета может существенно улучшить самочувствие.

«Каждые 1-2 часа вставайте и выполняйте простые, но эффективные упражнения: потяните руки вверх и в стороны, сделайте 10-15 приседаний и 10 наклонов корпуса вперед из положения стоя. Эти небольшие физические нагрузки помогут значительно улучшить кровообращение и снизить риск образования тромбов», — сказал Филиппенко.

Он добавил, что необходимо употреблять достаточное количество воды, поскольку сухой воздух в салоне самолета может привести к обезвоживанию организма.

В 2024 году австралийские ученые из Сиднейского университета (USYD) разработали метод смягчения симптомов джетлага, возникающего у пассажиров при авиаперелетах на большие расстояния.

Джетлаг, или синдром смены часовых поясов представляет собой рассинхронизацию циркадных ритмов человека со временем суток в месте пребывания. При джетлаге люди часто испытывают нарушения сна, головные боли, утомление и потерю аппетита.

Команда исследователей создала схему освещения салона авиалайнера, имитирующую смену времени суток. Проект прошел 150-часовое тестирование в макете салона самолета Airbus A350.

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