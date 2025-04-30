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Запущено строительство моста из России в КНДР

Мишустин запустил строительство соединяющего Россию и КНДР автомобильного моста
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в режиме видеоконференцсвязи дал старт строительству автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае, который будет соединять Россию с КНДР. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что со стороны Северной Кореи в церемонии поучаствовал председатель кабинета министров страны Пак Тхэ Сон.

Ожидается, что мост будет готов к лету 2026 года. Его протяженность составит примерно 850 м. Из них 300 м построит российская сторона. Кроме того, со стороны России возведут 2,4 км подходов.

Россия и Северная Корея в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян в июне прошлого года приняли ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.

В конце марта этого года посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что этот мост станет самым значимым и важным объектом двустороннего сотрудничества.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту РФ Владимиру Путину.

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