В Подмосковье наградили школьника из Дагестана, который спас выпавшего из окна ребенка

Омбудсмен Мишонова наградила школьника, который спас ребенка в Домодедово

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила шестиклассника из Дагестана Амира Абачева, который спас выпавшего из окна ребенка в Домодедово. Об этом омбудсмен сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш Амир принимает поздравления, получает заслуженные награды. Семья у них легендарная: дедушка был Героем Советского Союза, а дядя — генерал-майор, Герой России. Впереди еще эфир на Федеральном канале», — написала омбудсмен.

Мишонова добавила, что после случившегося Абачев мечтает стать спасателем. Уполномоченный по правам ребенка поблагодарила родителей школьника.

О подвиге подростка сообщил глава Дагестана Сергей Меликов 28 апреля. По его словам, во время прогулки Амир услышал крик и заметил малыша, висевшего на металлическом подоконнике. Школьник успел подхватить ребенка до падения. Глава республики отметил, что мальчик отделался легкими ушибами благодаря мгновенной реакции спасителя.

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