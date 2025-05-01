Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье наградили школьника из Дагестана, который спас выпавшего из окна ребенка

Омбудсмен Мишонова наградила школьника, который спас ребенка в Домодедово
close
AnastasiaNi/Shutterstock/FOTODOM

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила шестиклассника из Дагестана Амира Абачева, который спас выпавшего из окна ребенка в Домодедово. Об этом омбудсмен сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш Амир принимает поздравления, получает заслуженные награды. Семья у них легендарная: дедушка был Героем Советского Союза, а дядя — генерал-майор, Герой России. Впереди еще эфир на Федеральном канале», — написала омбудсмен.

Мишонова добавила, что после случившегося Абачев мечтает стать спасателем. Уполномоченный по правам ребенка поблагодарила родителей школьника.

О подвиге подростка сообщил глава Дагестана Сергей Меликов 28 апреля. По его словам, во время прогулки Амир услышал крик и заметил малыша, висевшего на металлическом подоконнике. Школьник успел подхватить ребенка до падения. Глава республики отметил, что мальчик отделался легкими ушибами благодаря мгновенной реакции спасителя.

Ранее в Нефтеюганске девушка упала с седьмого этажа, приземлилась в сугроб и выжила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами