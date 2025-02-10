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В Нефтеюганске девушка упала с седьмого этажа, приземлилась в сугроб и выжила

В ХМАО девушка выжила после падения из окна седьмого этажа
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Нефтеюганске несовершеннолетняя девушка выпала из окна квартиры на седьмом этаже, пострадавшая госпитализирована с многочисленными травмами. Об этом сообщает «Муксун.фм».

Инцидент произошел в 14-м микрорайоне, девушку нашли под окнами многоэтажки. По словам очевидцев, пострадавшая выжила, потому что приземлилась в сугроб.

По данным Telegram-канала Ural Mash, у девушки перелом ребер и закрытая черепно-мозговая травма. По факту произошедшего проверку проводит региональное МВД.

До этого сообщалось, что в Петербурге 13-летний мальчик попал в больницу, выпав из окна школы. Учитель закончила урок русского языка и литературы и вместе с шестиклассниками находилась в кабинете. Ребенок выпал из окна пятого этажа на их глазах. В результате пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее житель Мурома спас двух детей, выпавших с третьего этажа.

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