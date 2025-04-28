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Шестиклассник из Дагестана спас ребенка, выпавшего с девятого этажа в Подмосковье

Внучатый племянник Абачева спас ребенка, выпавшего с 9-го этажа в Домодедово
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Shutterstock

Шестиклассник Амир Абачев из Дагестана предотвратил трагедию в Домодедово, спасая четырехлетнего ребенка, выпавшего с девятого этажа. О подвиге подростка сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Во время прогулки Амир услышал крик и заметил малыша, висевшего на металлическом подоконнике. Школьник успел подхватить ребенка до падения. По словам Меликова, мальчик отделался легкими ушибами благодаря мгновенной реакции спасителя.

«Амир — внучатый племянник Героя России Эседуллы Абачева. Готовность прийти на помощь у него в крови. Благодарю родителей за воспитание мужества и доброты», — отметил Меликов.

23 апреля администрация городского округа Домодедово сообщила, что четырехлетний ребенок попал в больницу после выпадения из окна. Инцидент произошел на улице Курыжова. Маленький ребенок выпал из окна девятого этажа. В этот момент рядом находился 12-летний мальчик, который поймал пострадавшего до того, как тот упал на землю.

Ранее в Нефтеюганске девушка упала с седьмого этажа, приземлилась в сугроб и выжила.

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