Шестиклассник из Дагестана спас ребенка, выпавшего с девятого этажа в Подмосковье

Шестиклассник Амир Абачев из Дагестана предотвратил трагедию в Домодедово, спасая четырехлетнего ребенка, выпавшего с девятого этажа. О подвиге подростка сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Во время прогулки Амир услышал крик и заметил малыша, висевшего на металлическом подоконнике. Школьник успел подхватить ребенка до падения. По словам Меликова, мальчик отделался легкими ушибами благодаря мгновенной реакции спасителя.

«Амир — внучатый племянник Героя России Эседуллы Абачева. Готовность прийти на помощь у него в крови. Благодарю родителей за воспитание мужества и доброты», — отметил Меликов.

23 апреля администрация городского округа Домодедово сообщила, что четырехлетний ребенок попал в больницу после выпадения из окна. Инцидент произошел на улице Курыжова. Маленький ребенок выпал из окна девятого этажа. В этот момент рядом находился 12-летний мальчик, который поймал пострадавшего до того, как тот упал на землю.

Ранее в Нефтеюганске девушка упала с седьмого этажа, приземлилась в сугроб и выжила.