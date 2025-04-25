Детей мигрантов обяжут получать справку об отсутствии инфекций перед детсадом

Министерство просвещения Российской Федерации разработало проект приказа, в соответствии с которым при поступлении детей иностранных граждан в детские сады будет необходимо предоставление медицинского заключения, подтверждающего отсутствие у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для окружающих. Документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе уточняется, что перечень таких заболеваний утвержден уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

До этого МВД РФ разработало поправки, согласно которым образовательные учреждения будут передавать полиции сведения о детях мигрантов. Документ предусматривает обмен информацией между подразделениями МВД и региональными и муниципальными органами образования. Министерство будет передавать сведения о регистрации, постановке и снятии с учета несовершеннолетних иностранцев.

Ранее сообщалось, что в России появится служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев.