В Приморье полиция накрыла незаконный канал миграции

В Приморском крае полицейские задержали администрацию частной клиники по подозрению в незаконной легализации иностранцев. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации издания, учредитель, генеральный директор и главный врач медицинского учреждения выдавали мигрантам липовые заключения об отсутствии у обратившихся опасных инфекционных заболеваний. При этом пациенты не проходили осмотр у врача-фтизиатра.

В дальнейшем иностранцы использовали справки для оформления патента на работу, который давал им право оставаться на территории РФ более 90 суток.

В отношении приморцев возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

До этого в Санкт-Петербурге полиция ликвидировала канал организаторов незаконной миграции — в криминальном бизнесе были задействованы сотрудники частного агентства занятости.

Ранее в Московской области сотрудников МВД обвинили в организации незаконной миграции.