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В Госдуме предложили дать бесплатный проезд родившей в метро Москвы женщине

Депутат Гусев: родившей в метро женщине нужно дать бесплатный пожизненный проезд
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Женщине, которая родила на станции столичного метро «Чистые пруды», нужно дать дать бесплатный пожизненный проезд. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Потрясающая история в сердце московского метро. Девушка родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Предлагаю подарить им пожизненный бесплатный проезд в московском метро. Пусть каждая поездка напоминает им о дне, когда подземка стала местом рождения новой жизни», — сказал депутат.

Гусев добавил, что он уже обратился с соответствующей просьбой к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову. Также парламентарий поздравил пассажирку с рождением сына.

Накануне московские медики приняли роды у женщины в метро. Как рассказали очевидцы, из вестибюля вывезли роженицу на носилках. На кадрах с места заметно, как один из фельдшеров идет с младенцем в руках.

По данным минздрава Москвы, пассажирка стала рожать прямо в метро. В этот момент в вагоне находилась будущий акушер-гинеколог, которая помогла женщине и стала принимать роды. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Ранее в Ленобласти хотевшая родить ребенка в больнице женщина родила в машине скорой.

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