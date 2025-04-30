Подросток объяснил, почему отказался садиться во время разговора с Путиным

Подросток Никита Гоголев из Ставропольского края, который во время общения с президентом России Владимиром Путиным в ходе марафона российского общества «Знание» отказался садиться, объяснил свое решение кавказским воспитанием. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

13-летний подросток зачитал главе государства отрывок из своего стихотворения в честь Дня Победы. Путин, дослушав выступление, предложил Гоголеву сесть, но тот отказался.

«Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят», — сказал подросток.

Путин отметил, что в России с уважением относятся к традициям Кавказа. По его словам, они формируют характер жителей региона.

Также в ходе своего выступления на марафоне Путин рассказал историю о письме, которое написал на войне его дедушка своему сыну. По словам российского лидера, его дед был деревенским человеком и поэтому писал с ошибками. При этом к своему сыну он обращался на «вы».

Ранее Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям.