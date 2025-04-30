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Мощнейшая песчаная буря обрушилась на Египет

SHOT: на Египет обрушилась мощная песчаная буря
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Ahmed Saad/Reuters

На Египет обрушилась мощнейшая песчаная буря, из-за чего небо окрасилось в ярко-оранжевый цвет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, буря прошла на северо-западе страны. В результате город Эс-Саллум практически погрузился во тьму. Местные власти призвали жителей не выходить на улицу без необходимости.

15 апреля песчаная буря также обрушилась на Ирак. В стране зафиксировали многочисленные случаи удушья. В результате природного катаклизма пострадали свыше 1800 человек. Полицейские и пешеходы были вынуждены защищать себя масками от густых облаков пыли.

14 апреля информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальный метеорологический центр КНР сообщило, что власти объявили оранжевый уровень опасности в некоторых районах на севере страны. Причиной послужило усиление ветра в Пекине, провинциях Хэбэй и Шаньси, а также автономном районе Внутренняя Монголия.

Кроме того, местных жителей предупредили об угрозе песчаных и снежных бурь. Их ожидали в районе Желтого, Восточно-Китайского и Бохайского морей.

Ранее россияне показали фотографии неба в Греции после жуткой песчаной бури.

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