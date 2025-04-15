В Ираке началась сильная песчаная буря

Более 1800 человек пострадали от удушья в результате песчаной бури

Разразившаяся в Ираке песчаная буря привела к многочисленным случаям удушья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Буря ухудшила видимость во многих районах страны и нарушила воздушное движение в аэропортах Наджафа и Басры. В Наджафе из-за ухудшения видимости произошло пять аварий автотранспорта.

Полицейские и пешеходы вынуждены защищать себя масками от густых облаков пыли. Но и маски не спасают людей от удушья. В настоящее время от пыли пострадали свыше 1800 человек.

14 апреля Ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел РФ сообщил, что никакой информации о россиянах, пострадавших в результате песчаной бури в Китае, к текущему моменту не поступало.

12 апреля власти рекомендовали жителям северных регионов КНР, которые весят менее 50 кг, не выходить на улицу в ближайшие два дня. Граждан попросили оставаться дома в связи с возможным усилением ветра до 150 км/ч.

Ранее россияне показали фотографии неба в Греции после жуткой песчаной бури.