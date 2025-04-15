Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ираке началась сильная песчаная буря

Более 1800 человек пострадали от удушья в результате песчаной бури
close
Thaier Al-Sudani/Reuters

Разразившаяся в Ираке песчаная буря привела к многочисленным случаям удушья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Буря ухудшила видимость во многих районах страны и нарушила воздушное движение в аэропортах Наджафа и Басры. В Наджафе из-за ухудшения видимости произошло пять аварий автотранспорта.

Полицейские и пешеходы вынуждены защищать себя масками от густых облаков пыли. Но и маски не спасают людей от удушья. В настоящее время от пыли пострадали свыше 1800 человек.

14 апреля Ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел РФ сообщил, что никакой информации о россиянах, пострадавших в результате песчаной бури в Китае, к текущему моменту не поступало.

12 апреля власти рекомендовали жителям северных регионов КНР, которые весят менее 50 кг, не выходить на улицу в ближайшие два дня. Граждан попросили оставаться дома в связи с возможным усилением ветра до 150 км/ч.

Ранее россияне показали фотографии неба в Греции после жуткой песчаной бури.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами