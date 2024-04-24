Россияне показали фотографии неба в Греции после жуткой песчаной бури

Из-за песчаной бури в Греции были отменены занятия на улице в школах, а метеорологи рекомендовали не заниматься спортом на открытом воздухе. Об этом «Газете.Ru» рассказал проживающий там россиянин Павел. Он отметил, что пылевое облако, накрывшее Афины, выглядело «жутко».

«Действительно, пылевое облако в закатном небе вчера выглядело жутко. Но пыль из Африки здесь не редкость — пару раз в год хорошенько насыпает и приходится мыть машины. Это не так страшно, весной в Петербурге переметы наваленного за зиму песка сильнее, грязнее и дольше докучают. Сейчас небо почти чистое, только автомобили и балконы в красной пыли. В школах произошли корректировки: перенесли занятия на открытом воздухе. Метеорологи порекомендовали отказаться от длительного нахождения и спорта на открытом воздухе. Вчера я светопреставление встречал на пробежке на набережной. Испытал некоторый дискомфорт дыхания и завершил упражнения», — сказал он.

Еще один россиянин Александр в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что местные жители смотрят на происходящее с удивлением. По его словам, из-за бури приходится часто убирать пыль с поверхностей, однако в остальном на жизни людей она никак не сказалась.

«Просто вдруг все вокруг стало темно-желтого цвета. На поверхностях всего появилась песчаная пыль. И до этого за неделю уже эта пыль по утрам обнаруживалась везде, просто не в таких количествах. Песка как такового нет. Люди живут как всегда, некоторые носят маски, но их мало. На дыхании особо это не сказалось. Это было вчера часа три-четыре. Я в 17:00 пошел в спортзал, в 18:30 вышел и не понял, почему все желтого цвета вокруг. Как через солнцезащитные очки. И как солнце зашло, около 20:00 желтизна исчезла. Но утром сегодня все еще много желтой пыли обнаружилось везде. Сейчас вроде нормально, но пыль эта и раньше была — не было пожелтения атмосферы. Мы все тут скорее с удивлением на это смотрели. Жить это не мешает, разве что пыли этой много, часто приходится убирать. Вот когда несколько снежинок зимой выпадет, то это ЧП, школы, детсады закрывают», — добавил он.

24 апреля стало известно, что юг Греции накрыла мощная песчаная буря из Сахары, из-за которой небо над Афинами окрасилось в оранжевый цвет.

Как пишет газета Ethnos, появление облаков африканской пыли над Афинами — обычное явление. Однако греческое пульмонологическое общество предупреждает, что это может оказать существенное влияние на здоровье жителей страны, главным образом за счет ухудшения качества воздуха.

Ранее жительница Исландии рассказала о «впечатляющем» извержении вулкана.