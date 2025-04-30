В Ленобласти охраннику выстрелили в глаз во время обхода территории

В Гатчине неизвестные выстрелили в охранника во время обхода территории

Охраннику из Ленобласти понадобилась помощь медиков после стрельбы. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Гатчине. По данным издания, 69-летний работник обходил территорию, когда в него выстрелили.

«Он услышал хлопок, после чего ему в глаз попал металлический шарик», – сообщается в публикации.

Мужчина сам вытащил пулю из кожи и обратился в травмпункт, однако оттуда его госпитализировали. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести, у пациента обнаружили рваную рану конъюнктивы, контузию глаза и кровоизлияние.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Предположительно, выстрелить в охранника могли подростки. Молодые люди уже длительное время «терроризируют» работников.

До этого в Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе по подросткам. Мужчина подошел к компании школьников и выстрелил не менее 15 раз. В результате у одного из молодых людей пуля застряла в щеке.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что подростки бросили в его забор несколько кирпичей.

Ранее житель ХМАО открыл стрельбу из окна машины ради хайпа и снял это на видео.