В Ватикане закрывали небо от дронов во время похорон папы Римского

Власти Ватикана опасались возможной атаки беспилотников во время проведения похорон папы Римского Франциска. Об этом сообщает журнал National Interest со ссылкой на источники.

«Воздушное пространство Ватикана было закрыто, в том числе был введен полный запрет на полеты всех летательных аппаратов, чтобы предотвратить угрозы с воздуха во время похорон папы», — говорится в статье.

Отмечается, что как в Ватикане, так и в Риме дежурили тысячи военных, включая солдат с вооружением против БПЛА.

По данным издания, больше всего власти опасались налета небольших самодельных дронов, которые несложно переделать в полноценное оружие с серьезной убойной силой.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля. Ему было 88 лет. Месса в память о понтифике состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Согласно завещанию главы католической церкви, его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Ранее Трамп заявил о готовности стать папой Римским.