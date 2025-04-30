В Волгограде годовалый ребенок отравился таблетками от тараканов, пока родители отвлеклись

В Волгограде девочка попала в больницу, отравившись таблетками от тараканов

В Волгограде годовалую девочку госпитализировали с отравлением инсектицидами. Об этом сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме на улице Карла Маркса. По данным издания, взрослые в этот момент находились в квартире, но отвлеклись. Ребенок тем временем дотянулся до таблеток от тараканов и попробовал их.

Прибывшие на место медики направили пострадавшую в больницу. Спустя некоторое время состояние пациентки стабилизировали.

До этого в Бразилии мужчина накачал наркотиками детей своей бывшей возлюбленной. Местный житель поссорился с женщиной, после чего дал двоим девочкам запрещенные вещества, и те потеряли сознание.

Мужчина снял произошедшее на телефон, отправил экс-супруге и скрылся с места. Медикам удалось спасти детей, мужчину ищут. По какой причине он решился на такой поступок, не уточняется.

Ранее в Приморье дезинфектора осудили за отравление школьников крысиным ядом.