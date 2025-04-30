Мужчина поссорился с экс-супругой и накачал ее маленьких детей наркотиками

В Бразилии мужчина отравил детей бывшей жены после конфликта с ней

В Бразилии ищут мужчину, который причинил вред детям своей бывшей супруги. Об этом сообщает Metropoles.

Инцидент произошел в Сан-Паулу. По версии правоохранителей, между матерью детей и ее экс-возлюбленным произошла ссора. После этого мужчина накачал двоих детей женщины наркотиками, затем сфотографировал их и отправил их матери.

С места мужчина скрылся до прибытия полиции. Вскоре сотрудники правоохранительных органов обнаружили обоих детей без сознания на территории дома, их госпитализировали в отделение неотложной помощи.

Сейчас подозреваемый находится в розыске. Является ли он отцом пострадавших, неизвестно.

До этого в Бразилии неизвестный отравил младенца и его родственницу. В течение трех дней женщина получала посылки от неизвестного. Первая не навредила ей, из-за сухого завтрака во второй девочка и ее родственница попали в больницу, ребенка не спасли.

Не связав отравление с посылкой, женщина попробовала сухой завтрак из третьего отправления, и снова отравилась, но выжила.

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