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Суд арестовал фигурантов дела о хищении средств участников СВО

Суд в Москве арестовал подозреваемых, которые похищали деньги у участников СВО
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В Москве арестовали шестерых подозреваемых, которые обманом похищали деньги у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Алексея Андреева, Артура Юсупова, Игоря Морозова, Сергея Волоруева, Александра Лебедева и Виктории Калачевой.

По версии следствия, фигуранты являлись участниками преступного сообщества, которое похищало денежные средства участников СВО, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево. Арестованные совершали кражи, вымогательства и мошеннические действия.

В конце января сотрудники ФСБ Ростовской области задержали членов преступной группировки, которые похищали участников СВО и требовали у них деньги. Силовики утверждают, что преступники привлекли к «работе» двух девочек-подростков: те знакомились с военными, намекая им на интимную связь. После этого военных похищали злоумышленники под видом полицейских и требовали порядка трех миллионов рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело за совращение несовершеннолетних.

Ранее двух крымчан арестовали за кражу миллионов у участника СВО.

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