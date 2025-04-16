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Власти Турции изучают, как заморозки отразятся на экспорте в РФ

РИА: в Турции изучают влияние заморозков на экспорт фруктов и овощей в РФ
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Shutterstock

Власти Турции пытаются выяснить, как сильные заморозки отразятся на экспорте фруктов и овощей в Россию. Об этом заявили РИА Новости в администрации турецкого президента.

«Сейчас ситуация изучается, изучаются возможные риски, ущербы, потери. Все на контроле лично господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана. — «Газета.Ru»)», — заявили в администрации турецкого лидера.

Также там пообещали своевременно проинформировать об изменениях, если они будут.

Рекордно низкие температуры были зафиксированы в Турции 10-12 апреля. Местами столбики термометров опускались до -15 градусов, шли снегопады и град. По словам министра сельского хозяйства страны Ибрагима Юмаклы, до этого такие заморозки наблюдались в стране в 2014 году.

В результате рекордного понижения температуры пострадали фермерские хозяйства, в частности, посадки абрикосовых и ореховых деревьев, а также виноградники, картофельные поля и лук. Как заявил специалист по международной экономике сельского хозяйства Халук Гедикоглу, это точно скажется на объеме экспорта фруктов и овощей в РФ в 2025 году.

Ранее турэксперт раскрыл, как внезапные заморозки в Турции повлияют на отдых в стране.

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