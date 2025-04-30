Губернатор ХМАО прокомментировал теракт

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук отреагировал на информацию о взрыве жилого дома в столице региона. Комментарий он оставил в своем Telegram-канале.

«Считаю попытку совершения теракта на территории округа, предотвращенную Федеральной службой безопасности, проявлением враждебности и бессилия киевского режима», — сообщил он.

Он призвал граждан региона к спокойствию. О любых подозрительных ситуациях следует обращаться в полицию, добавил Кухарук.

Правоохранительными органами принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности в автономном округе.

В Ханты-Мансийске в жилом многоквартирном доме 12 апреля произошел мощный взрыв, разрушивший две квартиры. 30 апреля стало известно, что причиной взрыва была детонация самодельной бомбы.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, сотрудники службы задержали трех агентов спецслужб Украины, готовивших покушение на участника СВО. Задержаны гражданин России, уроженец Украины 1980 года рождения и гражданин Белоруссии 1976 года рождения, а также гражданин Молдавии 1977 года рождения.

Ранее СК показал момент взрыва СВУ в жилом доме в Ханты-Мансийске.