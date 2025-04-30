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Матвиенко осудила запрет георгиевской ленты в Берлине

Матвиенко: Германия отступает от признания итогов Второй мировой войны
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Германия отступает от признания итогов Второй мировой войны. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя запрет на георгиевские ленточки в Германии в своем Telegram-канале.

«Объявление Берлином запрета на использование в дни юбилея символов Победы – таких, как Георгиевская лента – очередная демонстрация в публичном поле реальной кампании пошагового отступления современной Германии от признания итогов Второй мировой войны, от признания собственной вины, от покаяния за совершенное против народов Европы и мира зло», — написала она.

Как сообщал ТАСС, 9 мая в Берлине пройдет шествие «‎Бессмертного полка», однако организаторы акции запретили использовать георгиевские ленты, любые флаги и знамена, военные марши, а также символы V и Z.

25 апреля газета Berliner Morgenpost писала, что В Берлине полиция намерена вновь запретить использование флагов России и СССР 8 и 9 мая — на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что распоряжение будет действовать с 6:00 (7:00 мск) 8 мая до 22:00 9 мая в районах вокруг мемориалов в районах Трептов, Митте и Панков.

Ранее Матвиенко сочла «благородным» решение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы.

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