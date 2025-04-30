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В отношении писателя Быкова возбудили уголовное дело

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Быков подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Рассматривается вопрос об объявлении его в розыск.

Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала спецоперации на Украине, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов.

В феврале 2024 года стало известно, что суд Москвы оштрафовал Быкова на 10 тысяч рублей. Писателя привлекли к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ — за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России.

Ранее стало известно о планах Быкова вернуться в Россию.

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