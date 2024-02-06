Дмитрия Быкова* оштрафовали по статье о нежелательных организациях

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Быкову назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Писателя привлекли к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ — за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России.

Дмитрий Быков Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала спецоперации на Украине, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов. В июне 2023 года суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без пометки иноагента.

О грозящем Быкову штрафе за участие в нежелательной организации стало известно в январе.

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