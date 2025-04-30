В Германии мужчина упал с колеса обозрения с высоты 40 метров

Bild: в ФРГ рабочий упал во время разборки колеса обозрения с высоты 40 метров

В Германии мужчина упал с колеса обозрения с высоты около 40 метров, его спасти не удалось. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел по окончании весенней ярмарки в Остервизе в Бремене. 49-летний мужчина упал с высоты во время разборки колеса обозрения. В настоящее время следователи выясняют, как именно произошел несчастный случай.

Остервизе — второй крупный народный фестиваль в Бремене, наряду с Фраймарктом. В этом году фестиваль посетили около 500 тысяч человек.

В декабре прошлого года сообщалось, что при обрушении аттракциона на рождественской ярмарке в английском Бирмингеме пострадали 13 человек. Два человека были госпитализированы с травмами, которые не представляют опасности для жизни.

Ранее сообщалось, что крыса обесточила школы, больницу и колесо обозрения в Бурятии.