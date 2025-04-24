84-летний мужчина сорвался с креста во время реконструкции с распятием Иисуса

В США 84-летний мужчина сломал ребра после падения с креста

Жителю США понадобилась помощь медиков после реконструкции библейских событий. Об этом сообщает WDTV.

Инцидент произошел в Западной Вирджинии в Страстную пятницу. 84-летний мужчина принимал участие в мероприятии, но в какой-то момент по неустановленной причине упал с трехметровой высоты.

После этого участника реконструкции распятия доставили в больницу, где у него диагностировали переломы ребер. На данный момент он находится в отделении интенсивной терапии, но, как рассказали родственники, пострадавший уже чувствует себя гораздо лучше. Травмы, которые он получил, не опасны для жизни.

До этого на Филиппинах 64-летнего мужчину в 36-й раз прибили к кресту в рамках подобной реконструкции. Как рассказал сам участник, впервые он примерял на себя роль Иисуса Христа более 20 лет назад, когда чудом выжил после падения с третьего этажа.

По словам мужчины, боль он чувствует только первые пять секунд, после этого ощущения притупляются.

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