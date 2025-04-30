В Татарстане школьница забеременела от рецидивиста, но его не посадили

В Татарстане суд не лишил свободы мужчину, от которого забеременела школьница

В Набережных Челнах суд вынес приговор 22-летнему молодому человеку, от которого забеременела несовершеннолетняя. Об этом сообщает Chelny-biz.ru.

Фигурант разбирательств познакомился в тот момент с 15-летней девушкой через общих знакомых. Вскоре они стали переписываться, спустя некоторое время школьница приехала к нему на съемную квартиру, где они проводили время вместе. При этом, по данным издания, несовершеннолетняя свой возраст скрыла.

«На суде она утверждала, что все произошло по обоюдному согласию, а мать беременной дочери характеризовала своего зятя положительно», – сообщается в публикации.

В результате молодой человек женился на беременной возлюбленной. Тем не менее стал фигурантом уголовного дела. Известно, что в 2021 году он уже отбывал наказание в колонии за связь с другой школьницей. В этот раз суд назначил ему условный срок.

Ранее в Татарстане 13-летняя школьница забеременела и родила от 24-летнего мужчины.