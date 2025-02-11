В Татарстане 13-летняя школьница забеременела и родила от 24-летнего мужчины

В Набережных Челнах 24-летнего местного жителя признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности школьницы — мужчина вступил в связь с девочкой, которой на тот момент было 13 лет. Об этом сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Как молодой человек утверждал во время разбирательства, в 2023 году он вступил в половую связь с школьницей по обоюдному согласию. В какой-то момент девочка узнала, что беременна, и переехала к взрослому сожителю. Согласно материалам дела, родители несовершеннолетней не сразу обеспокоились ее исчезновением.

Челнинец знал о возрасте школьницы. На суде он заявил, что не применял к ней насилия.

Школьница, признанная потерпевшей, просила не отправлять обвиняемого в колонию, так как у них родился ребенок. Тем не менее мужчину признали виновным в развратных действиях в отношении ребенка, а также в склонении несовершеннолетней к распитию алкоголя. Ему предстоит отбыть в колонии два года и три месяца.

Ранее стало известно, что дизайнер из Москвы в течение года развращал 10-летнюю дочь экс-сожительницы.