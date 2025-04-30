В России утвердили обвинение колумбийскому наемнику и датской подданной

В России утвердили обвинительные заключения в отношении двух иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Как пояснило издание, речь идет об уголовных делах в отношении гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса и подданной Дании Аннабель Кристин Уль Йоргенсен.

По информации Генпрокуратуры РФ, они обвиняются в наемничестве, а также в незаконном пересечении границы, террористическом акте, контрабанде оружия и боеприпасов.

Боорхэс и Йоргенсен вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Они продолжали участвовать в боевых действиях до января текущего года. В Генпрокуратуре сообщили, что российские военнослужащие взяли колумбийца в плен 9 января текущего года в окрестностях населенного пункта Александрия в Суджанском районе. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

Датчанка, в свою очередь, смогла скрыться на территории Украины. Тем не менее власти РФ объявили ее в международный розыск, а суд заочно арестовал женщину.

Ранее в РФ заочно осудили наемника из Швеции.