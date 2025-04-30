Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России утвердили обвинение колумбийскому наемнику и датской подданной

Генпрокуратура утвердила обвинения воевавшим за ВСУ колумбийцу и датчанке
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В России утвердили обвинительные заключения в отношении двух иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Как пояснило издание, речь идет об уголовных делах в отношении гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса и подданной Дании Аннабель Кристин Уль Йоргенсен.

По информации Генпрокуратуры РФ, они обвиняются в наемничестве, а также в незаконном пересечении границы, террористическом акте, контрабанде оружия и боеприпасов.

Боорхэс и Йоргенсен вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Они продолжали участвовать в боевых действиях до января текущего года. В Генпрокуратуре сообщили, что российские военнослужащие взяли колумбийца в плен 9 января текущего года в окрестностях населенного пункта Александрия в Суджанском районе. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

Датчанка, в свою очередь, смогла скрыться на территории Украины. Тем не менее власти РФ объявили ее в международный розыск, а суд заочно арестовал женщину.

Ранее в РФ заочно осудили наемника из Швеции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами