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Суд заочно дал 14 лет наемнику из Швеции, вступившему в ряды украинской армии

СК: суд заочно дал 14 лет колонии шведскому наемнику, воевавшему на стороне ВСУ
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СК РФ

Суд заочно вынес приговор шведскому наемнику Тобиасу Энгквисту, воевавшему на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его приговорили к 14 годам лишения свободы, сообщает Следком РФ в официальном Telegram-канале.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Как установило следствие и суд, в 2022 году Тобиас приехал на Украину и добровольно вступил в вооруженное формирование в качестве наемника.

Затем прошел военную подготовку, получил оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. Он участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Луганской и Донецкой народных республик, и российских военнослужащих, сказано в сообщении.

Уточняется, что на данный момент мужчина находится в международном розыске.

27 апреля командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал Апти Алаудинов заявил, что количество воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников сократилось. Алаудинов добавил, что украинская армия несет большие потери, восполняя их не самым качественным контингентом.

Ранее в Минобороны России рассказали о потерях ВСУ зоне ответственности «Центра».

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