Прятавшегося под бетонной плитой детеныша ладожской нерпы спасли в Петербурге

В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы, прятавшегося под бетонной плитой

В Петербурге обнаружили и спасли детеныша ладожской нерпы, который прятался под бетонной плитой. Об этом сообщает Telegram-канал Nerpa SPb.

Млекопитающее обнаружили прячущимся под бетонной плитой неподалеку от «Лахта Центра». Возраст самки ладожской нерпы составляет около полутора месяцев, а вес — 6,3 килограмма.

Выяснилось, что детеныш сильно поражен вшами. Отмечается, что у балтийских нерп такого не наблюдается. После лечения маленькую нерпу отправят на историческую родину.

До этого житель Санкт-Петербурга спас истощенного тюлененка, которого нашел у Яхтенного моста. Мужчина принес обессилевшего детеныша в Центр помощи морским млекопитающим. Специалисты приступили к выхаживанию малыша, а также выясняют причины его истощения и проводят необходимые медицинские процедуры.

Ранее жительница Ленобласти спасла истощенного детеныша тюленя.